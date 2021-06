Marcelo Polino lanzó una curiosa y dura teoría sobre la salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity

Esta semana y luego de la eliminación formal de Alex Caniggia de “MastyerChef Celebrity” (Telefé), Marcelo Polino salió a hablar nuevamente y luego de las repercusiones que se generaron a partir de los dichos del mediático sobre el exitoso programa.

“Me dio tristeza que haya quedado descalificada una persona que venía bien en el certamen. Estaba tratando de cambiar su imagen pública y que haya desaparecido así del certamen y que sus compañeros se quedaran esperando una despedida fue raro”, comenzó diciendo el “embajador” del reality entrevistado por “Intruso (América).

Luego agregó: “Si es un personaje le salió mal. Creyó que el formato lo iba a ir a buscar y yo, un poco en broma y un poco en serio, decía que formato mata ego. Él dijo ‘si no voy van a venir a buscarme, van a rogarme para que vuelva’. Empezó la gala, no llegaste y arrancamos”, dijo irónico el presentador.

Luego Polino se tomó su tiempo para desmentir al mediático al decir: “Cuando uno renuncia se presenta en la empresa y dice ‘llegué hasta acá, no tengo más ganas, no puedo, no me gusta, no me sirve, tengo otra cosa’. Eso es renunciar. Se perdió una gran oportunidad porque estaba bien visto en el certamen, venía de meses y de años muy complicados. Había cambiado la imagen pública”, finalizó diciendo Marcelo Polino sobre la escandalosa salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity.