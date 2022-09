Maluma mostró la parte de atrás al dejar caer la toalla y provocó todo tipo de reacciones

Maluma volvió a hacer de las suyas en Instagram y días atrás publicó una foto con la que enloqueció a sus fans. El cantante dejó caer la toalla y mostró la retaguardia, lo que provocó todo tipo de comentarios al pie de su publicación.

El cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino tiene más de 62 millones y medio de seguidores, por lo que sus publicaciones jamás pasan desapercibido, y mucho menos con una foto en la que muestra un poco más de lo habitual.

“Mi polvo eres tú”, escribió Maluma al pie de su foto en la que tiene una toalla que tenía atada a la cintura, pero que dejó caer y se vio parte de su cola. Además, el fondo acompañana a la perfección: una pileta con vista a una playa paradisíaca.

Más de un millón de “me gustas” acompañaron la publicación y una ola de comentarios donde los usuarios reaccionaron a la imagen. Y no faltaron las propuestas indecentes de fanáticos de todo el mundo.

“Lo que me costo sacar esa foto”, “Quiero ser tu polvo”, “Nunca tuve tantas ganas de ser toalla. Bebeeeeee”, “Alguien más le hizo zoom a la foto?”, “No me puedes alborotar así ... quien fuese toalla papasitooooo”, “Que belleza de panorama more”, “Esta toalla está bendecida”, “que se la quite, que se la quite”, fueron solo algunos de los miles y miles de mensajes que le dejaron al pie de su publicación.

Maluma se enojó con unas fans y las echó del show

En uno de los conciertos de Maluma en España se vivió un hecho que tiene como protagonistas a dos fanáticas: tuvo que pedir que las retiren por mal comportamiento.

El artista daba una presentación en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, cuando notó algo en el público que no le gustó. Mientras interpretaba su éxito Mala Mía, se dirigió hacia un extremo del escenario para intentar ver lo que estaba ocurriendo. Por unos segundos, pretendió seguir con su presentación, hasta que decidió detenerla.

Maluma le pidió a sus músicos que dejaran de tocar y se acercó hacia el lugar donde estaban dos mujeres en medio de una discusión. “¡Para un momento, para un momento! ¡Mike, para un momento, para un momento! Mira, yo no tengo… idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!”, expresó Maluma.

El colombiano se mostró muy enojado mientras le insistía a las asistentes que salieran del lugar. En tanto, el público reaccionó a las palabras del cantante y pidieron a gritos que se fueran. “Chao, chao, chao, chao… Uno tan viejo y con esas… ya. ¡Fuera! Aquí, solamente hay energía positiva”, señaló el intérprete. La situación fue controlada y no pasó a mayores entre los fanáticos que estaban en el concierto.