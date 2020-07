¡Mala pata! Lola Latorre comenzó la semana complicada y ahora se accidentó

Lola Latorre no está pasando sus mejores días, porque luego de debutar el lunes en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) junto a Lucas Spadafora con un tema de Tini Stoessel, no recibió las mejores notas del riguroso jurado del programa ni tampoco contó con unos bailarines que iban a acompañarlos mientras cantaban.

Molesta con la producción del programa, la hija de Yanina Latorre, continuó con los ensayos vía Zoom para la próxima ronda y, este miércoles mientras ayudaba a su papá a grabar unos videos, Lola tuvo un accidente doméstico.

Diego Latorre debía realizar unas filmaciones para sus redes sociales y solicitó la ayuda de su hija quien en ese momento se encontraba con él. Desde una escalera y con pantuflas, la joven resbaló y sufrió una fea caída que preocupó a sus padres.

A través de una historia de Instagram Lola comentó: “Me siento como cuando tenía cinco años que me caía, que era torpe, todo el tiempo me quebraba. Me caí por las escaleras, no saben lo que fue. Estaba subiendo, ayudando a mi papá que tenía que hacer unas historias para una marca. Estaba subiendo y me resbalé con unas pantuflas. Me caí, me hice cho… me fui a la m…”.

La joven usó sus redes sociales para contarles a sus seguidores lo sucedido

“Tengo este brazo muerto. Me sentí como cuando tenía cinco años que me pegaba con la pared, con todo. Me caía en los rollers, en la bicicleta”, comentó la hija de Yanina.

“La pasé como el ort... Le decía ‘mamá, por favor basta’. ¡Señora, se cayó por las escaleras, déjese de joder! La pasé mal. Hoy estuve angustiada todo el día”, dijo la joven influencer que usó las redes sociales para dejarles un mensaje a sus seguidores que querían saber cómo estaba.