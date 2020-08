Magui Bravi reveló que le ofrecieron dinero por la foto de una parte de su cuerpo

La bailarina recordó el día en que le ofrecieron dinero a cambio de una foto que mostrara una parte determinada de su cuerpo. ¿Íntima? Nada de eso. Una seguidora le pidió la imagen de sus pies.

“Lo más gracioso que me pasó -me sorprendió- es que me pidan fotos de mis pies, y no fue una sola persona la que lo hizo”, inició Magui su relato. El conductor de “El show del problema” le preguntó su eran lindos.

Bravi aclaró: “No son nada lindos mis pies pero tienen sus fans”.

“Me llamó la atención que fuera una chica la que ofrecía plata”, siguió su relato. Y remató; “Lo tengo tan naturalizado esto de los fans de los pies que para mí no es nada nuevo. De hecho te lo cuento hasta con gracia, porque ya no me molesta. Al principio era raro pero después encontré fotos de mis pies en Internet. Me mandaron una página avisándome de que estaban mis pies, para que me fije”.

La misma bailarina de ha animado a filmar esa parte de su cuerpo. ¿Dedicado a sus fans?