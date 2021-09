Luz Gaggi fue la favorita del team de Mau y Ricky Montaner y se convirtió en la única mujer finalista de “La Voz Argentina”

En la gala de este jueves en “La Voz Argentina”, se vivió la segunda noche de semifinales y allí compitieron los team de Soledad Pastorutti y el de Mau y Ricky Montaner. Por parte del equipo de la cantante folclórica, Francisco Benítez, uno de los participantes más queridos de La Voz Argentina, fue elegido como el tercer finalista de la competencia.

Luego de esta decisión por parte del público, llegó el turno de los dirigidos por Mau y Ricky, quienes brindaron tres grandes actuaciones. Magdalena Cullen, Marcos Olaguibet y Luz Gaggi, peleaban por un lugar en la final.

Finalmente, Luz realizó la última presentación de la noche, interpretando “Jealous” de Labrinth, una canción que en palabras de Marley representa “el dolor que le produjo al artista el abandono de su padre cuando tenía 4 años”. Cuando finalizó su interpretación, el conductor del show expresó: “A mi me gusta el tema original, pero ahora voy a reproducir el tuyo porque es más linda”, expresó el padre de Mirko.

“Luz es puro sentimiento, pura potencia, es increíble como hace cada canción suya. Sos Impresionante, me emociona mucho verte cantar, lo das todo y se nota”, expresó La Sole. “Tu no dejas de impresionarnos, a nosotros y a toda la Argentina. Tu te mereces y espero que seas finalista. Si tu lo eres, vas a ser la única mujer en La Voz y a mi me parece que es el momento de que una mujer gane. Tu tienes la voz Argentina”, elogió su propio coach, Ricky Montaner.

De los tres concursantes, fue Luz quien se llevó los laureles y accedió a la gran final del próximo domingo, tras ganar con un 44,9 % de la votación del público, frente a Magdalena que recibió el 37,6% y el mendocino Marcos, que quedó en último lugar con el 17,5%.

De esta manera, la joven de 19 años recién cumplidos, se une a los demás finalistas que son: Nicolás Olmedo, del team de Lali; Ezequiel Benítez, de Ricardo Montaner, y Francisco Benítez, del equipo de Soledad.