Luisa Albinoni confesó que la pregunta incomoda que le hizo a Diego Ramos fue sugerida por la producción de “PH"

Pasaron varios meses desde que Luisa Albinoni y Diego Ramos quedaron frente a frente en el “Punto de Encuentro” del programa de Andy Kusnetzoff y la actriz realizó una consulta que incomodó al comediante.

Diego Ramos siempre se caracterizó por su perfil bajo y por cuidar mucho su intimidad y a partir del programa de Telefé, la pegunta sobre su vida privada e intimidad por parte de Albinoni le trajo algunos dolores de cabeza que no esperaba tener.

Luego del incómodo momento Ramos salió a hablar en los medios y dijo: “No tengo problemas con lo que soy o lo que siempre fui. Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas, pero estoy muy orgulloso con lo que yo soy, con quién soy y lo que siento. Yo no elegí y soy así orgullosamente así”, comentó.

También en “Intrusos” (América) el actor de “Sex Virtual” comentó: “Creo que hay que respetar los tiempos de los demás y a mí, me tumbaron la puerta de una patada. Podría haberlo dejado en una pregunta incómoda y nada más pero sentía que el conductor quería salvarme de algo de lo que no me tenía por qué salvar. Me pareció un buen momento para que entiendan por qué me pongo nervioso. No porque tenga un problema conmigo, sino porque hay gente que vive eso y está mal. Lo que quería explicar a Andy es que padecer quién sos es tremendo”, aseguró frente a Jorge Rial.

Tres meses después, Luisa Albinoni confesó que Diego Ramos no le atiende el teléfono y llena de bronca reconoció que fue la producción del programa “PH” quien le sugirió la pregunta: “Evidentemente, todo eso le molestó muchísimo. Pero la verdad es que nunca hubo una intención de nada, no quería saber de su sexualidad… Yo lo quiero mucho y le hablé como si fuera un hijo. Él sabe que lo quiero, lo admiro como ser humano, como artista. Fue una pregunta sugerida por producción”, dijo la actriz en el programa radial “Agarrate Catalina”.