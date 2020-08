Diego Ramos presentó a su novio en las redes

Diego Ramos siempre se ha mostrado muy abierto y divertido, pero reservado a la hora de hablar de su vida personal. El actor de Ricos y Famosos hace unos meses fue interrogado durante el ciclo PH por la Luisa Albinoni.

De manera muy extraña se encontró dando explicaciones sobre su vida en pareja, no obstante en esa oportunidad dejó muy en claro que no siente la necesidad de contar lo que sucede hacia el interior de su hogar pese a ser una figura pública.

Inclusive se prestó para realizar una profunda reflexión sobre su sexualidad y la de muchos otros. "Yo no tengo problema alguno con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared.

“Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas. Pero es verdad que estoy muy orgulloso con lo que yo soy, con quien soy, y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así orgullosamente. Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa”, había expresado entonces el también conductor.

Por tal motivo, una foto que publicó en sus redes sorprendió a todos en las últimas horas. Es que según publicó la revista Pronto, Ramos mantiene un noviazgo con Mauro Cernadas hace dos años. El enamorado en cuestión es abogado y convive con el actor y su mascota.

Si bien la imagen no es actual, porque ambos posan delante de una piscina en trajes de baño y Diego no tiene el mismo look por estos días, ambos sonríen a la cámara junto a su perro Porthos era un cachorro.