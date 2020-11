Luego de tantas vueltas, Belén Francese anunció que puso fecha para casarse por civil con su novio mendocino

El 2020 no fue el año para Belén Francese porque, como muchos, la actriz tenía pensado casarse con el amor de su vida, el mendocino Fabián Lencinas pero la pandemia del coronavirus le aguó todos sus planes.

Inclusive la poetisa también se contagió, luego de participar de un programa de Lizi Tagliani, y tuvo graves problemas con los vecinos de su edificio que la acusaron de pasear por las instalaciones sabiendo que estaba enferma.

El tiempo pasó, el virus se fue y ahora la rubia no piensa en postergar más la fecha y está decidida a pasar por el civil con su novio antes de que termine el año.

La fiesta de casamiento estaba planeada para may, luego pasó a septiembre, octubre y así hasta que se canceló sin fecha posible. Pero cansada de esperar y teniendo en cuenta que las oficinas del Registro Civil ya están funcionando, Francese le dijo al periodista Nico Peralta que ya no esperará más y se casará con su novio antes de que termine el 2020.

“Fue un año muy atípico y no pudimos hacer la fiesta pero estuvimos hablando con Fabi y vamos a hacer un casamiento íntimo, con el protocolo y lo poco que se puede hacer ahora en pandemia. Después, más adelante, haremos la añorada fiesta. No nos queremos quedar con esa sensación de que no la pudimos cumplir. Lo vamos a hacer pero cuando se pueda y ahora haremos algo tranquilo e íntimo”, comenzó diciendo la rubia.

Belén Francese en redes

Acerca de la fiesta Belu siempre quiso que fuera en Mendoza y detalló: “Nuestra idea es hacerla en una bodega en Mendoza y aprovechar esos paisajes espectaculares. Mendoza es como mi segundo hogar, viajamos seguido y queremos hacer la fiesta allá” comentó y sobre la ceremonia por civil dijo: “Esta semana vamos a definir la fecha con el registro civil pero será antes de que termine el año. A más tardar la semana que viene me dirán la fecha y será aquí, en un Registro Civil de la Capital Federal. Va a ser muy íntimo y estoy tan contenta. Fue un año muy especial, difícil para todos y quiero coronarlo de la mejor manera”, finalizó.