Belén Francese recordó el día en que terminó adentro de una acequia y su encuentro cercano con el Zonda

Belén Francese es una de las actrices de comedia más extrovertidas; su frescura, humor y ocurrencias siempre están presentes, hasta en los momentos más embarazosos que le tocaron vivir en plena cuarentena. Además de actuar en teatro y de presentarse en diferentes programas de Tv, se probó como escritora y editó dos libros de poesía. Sin olvidarnos que las rimas se convirtieron en su marca registrada.

Belén siente una conexión especial con Mendoza y hasta podría decirse que ya es una más de nosotros. Desde hace más de un año, ella está en pareja con Fabián Lencinas, empresario local de 46 años que organiza torneos de golf en todo Latinoamérica. De hecho, en junio la pareja iba a dar el “Sí, quiero” en nuestra provincia pero la pandemia hizo que retrasaran la fecha.

Son muchas las veces que la actriz estuvo en Mendoza de visita y en cada uno de estos viajes algo inesperado le sucedió o le gustó tanto que debió contarlo a sus seguidores. Como cuando se declaró fanática de la tortita raspada.

En exclusiva, Belén nos reveló los momentos más chistosos que vivió acá, con el viento zonda, las visitas en bodegas, las acequias y más.

“¿A quién no le pasó que, por no tomar mucho vino, fue a recorrer bodegas y a la segunda visita ya no podía ni entrar derecha?

¿A quién no le pasó que abre la puerta del auto y al bajarse casi se cae en una acequia y hace como que no pasó nada?

¿A quién no le pasó que no pudo más del calor, se sacó la ropa y la dejó en el auto para así meterse en ropa interior a refrescarse en un canal?

¿A quién no le pasó que salió regia maquillada y la agarró el viento Zonda dejándote la cara tipo milanesa?”.

Lo cierto es que Belén Francese disfruta de cada momento en Mendoza y ahora quiere invitarnos a todos a ser parte de su nueva obra teatral streaming llamada “A quién no le pasó?!”, que estrena este viernes 20 de noviembre, a las 21, por PlateaNet.

Una puesta dirigida por Diego Rinaldi, con autoría de Marcelo Cautela, en la que se interpretan aquellas situaciones, historias o simplemente realidades donde los personajes nos trasladan a momentos que reconocemos de alguna manera, que vivimos o simplemente escuchamos y afirmamos que la vida es una Gran comedia. Donde lo increíble se presenta ante nosotros y todo puede ser posible. Con un derroche de humor y empatía.

Además de Belén, actúan Roly Serrano, Agostina Alarcón y Paula Cabrero.