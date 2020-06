Luego de su vela con aroma a vagina, Gwyneth Paltrow lanza una nueva con olor a orgasmo

Siempre vigente, Gwyneth Paltrow sabe cómo llamar la atención y esta vez volvió a hacerlo al anunciar la llegada de su nueva vela, esta vez con olor a orgasmo.

En una primera entrega, la actriz de Iron Man, vendió velas con el olor a su vagina según lo que ella mismo dijo. This Smells Like My Vagina fue una jugada y a la vez acertada movida de marketing para llamar la atención y vender estas velas a 75 dólares que, en realidad olían a geranio, bergamota cítrica, cedro y rosa de Damasco.

En esta oportunidad y apostando más allá del primer aroma, Paltrow anunció en el programa de Jimmy Fallon su nueva vela ahora con olor a orgasmo.

This Smells Like My Orgasm es la nueva candela a la venta ya se puede adquirir para ambientar el hogar. En esta oportunidad los ingredientes son: pomelo, azahar, bayas de Cassis, té negro y rosas de Turquía.

A través de su web Goop, la actriz comparte consejos sobre cuidado personales y estilo de vida. Hay productos y sugerencias a veces polémicas que todos los fanáticos de la actriz no dejan de consultar.

La actriz de 47 años lanzó su nuevo aroma en una entrevista por videoconferencia en el programa de Jimmy Fallon y aclaró que hasta la caja de su nueva vela está decorada con fuegos artificiales.