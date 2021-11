Lourdes Sánchez hizo una producción en topless que hizo estallar las redes

Rechazada por los demás integrantes del jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), Lourdes Sánchez resiste en ese puesto temporal como la mujer de uno de los productores del ciclo.

Con poco rating y con fecha de finalización, el ciclo conducido por Marcelo Tinelli convocó a la morocha ante la ausencia de algunas figuras que, por diferentes motivos, se ausentaron del reality de talentos.

Redes sociales

Según el portal Pronto, Sánchez no es querida por sus pares y fue el mismo Ángel de Brito quien se encargó de aclarar la situación a Tinelli quien preguntó: “¿Las mujeres del jurado se llevan bien?”, consultó el conductor al jurado: “La verdad que no, no” y agregó: “Guille está muy picante esta semana. No sé qué pasó”.

Redes sociales

“¿Por la presencia de Lourdes será?”, consultó Tinelli a lo que el periodista respondió: “Y sí, la trató de borracha, Lourdes con tal de quedarse te mata a vos a mí, a todos”, comentó.

Ahora y para sorpresa de sus fanáticos, Lourdes posó en topless junto a Cande Ruggeri para una producción de fotos de productos para el pelo.

Con tangas blancas, las modelos no dudaron en jugar frente a la cámara y lucir sus largas y abundantes cabelleras que cubrían sus pechos.

Feliz con el resultado, Lourdes compartió las imágenes del fotógrafo en donde se mostró más sensual que nunca.