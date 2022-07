Los jurados de La Voz Argentina cambiaron sus looks y sorprendieron:“Ha dejado la ropa de hospital”

Los coaches se presentaron con nueva vestimenta en el inicio de Las Batallas en La Voz Argentina, lo que trajo varios comentarios por parte del conductor al ver los cambios en el look de los jurados.

Los trajes de las audiciones a ciegas quedaron atrás y eso fue motivo de chiste. “Ha dejado la ropa de hospital”, anunció Marley con respecto a la camisa de Montaner que tanto dio que hablar desde la primera emisión

de esta temporada.

El nuevo look de los jurados

“Me han dicho camillero o enfermero, pero a mí me encanta y me da orgullo que me hayan dicho que parecía uniformado de hospital, son uniformes chéveres”, aseguró Ricardo entre risas.

Por su parte, Lali Espósito también ligó un chiste de Marley debido a su nuevo peinado. “Es Morticia”, comentó el conductor, comparándola con la madre de la Familia Addams. A lo que la cantante respondió pidiéndole que por lo menos sea comparada con Merlina, la más joven de esa familia.

Los hermanos Montaner también cambiaron su vestuario, pero fiel a su estilo y con colores tenues dejando de lado las camisas mangas largas, acompañado por el cabello rapado en los costados.

En tanto, La Sole realizó un drástico cambio de look y no solamente fue un cambio de vestimenta sino también de color de pelo y su largo, al igual que Lali.