Lily James sorprende con su parecido a Pamela Anderson con el icónico traje de baño rojo de Baywatch

Hace poco muchos habían quedado más impresionados que nunca con el poder del maquillaje, luego de que surgieran por las redes una foto no conocida de Pamela Anderson. Hasta que todos lo notaron. No, no era Pamela, sino Lily James interpretándola para la próxima serie llamada “Pam&Tommy”, que protagoniza junto a Sebastian Stan (Bucky o el Soldado de Invierno en la franquicia de Marvel).

Esta fue la foto que sorprendió al mundo:

Muchos se sorprendieron al descubrir que eran Lily. Google

Pero ahora han surgido unas nuevas, sacadas directamente del set y realmente cuesta creer que no se haya pensado antes en la actriz para interpretar el papel. Si antes hubo un shock, ahora los fans están desconcertados. Definitivamente, Chandler y Joey correrían hasta la playa para ver de nuevo a Pamela, por el parecido es impresionante y el traje de baño rojo característico de la serie le sienta perfecto a Lily. Anderson encarnó a C.J. Parker en la ficción de NBC entre 1992 y 1997, siendo el personaje que le terminó de lanzar al estrellato como actriz.

Lily James Google

Lily James Google

Lily James Google

Lily James Google

Lily James Google

La sorpresa también viene de que la mayoría asocia a James con personajes más tradicionales, como su interpretación en el live-action de “La Cenicienta” o su participación en “Downton Abbey”. Sin embargo, este promete ser el papel más importante de su carrera hasta ahora.

De que va la serie

“Pam & Tommy” promete ser un torbellino de romance y decisiones mal tomadas. Será una miniserie que cuente el vertiginoso romance y matrimonio de Pamela Anderson y Tommy Lee. El músico, fundador de la banda de heavy metal Mötley Cüe, y la actriz estuvieron casados tres años, entre 1995 y 1998, y fue en este periodos que ocurrió uno de los episodios más importantes de la vida de Anderson.

A la izquierda Lily y Sebastian; a la derecha los verdaderos Pamela y Tommy. Google

El video porno que grabó de forma privada en su luna de miel fue un quiebre total en su vida. La serie cuenta también la historia del electricista Rand Gauthier, el electricista que descontento con el trato de la pareja, se infiltró en su casa y robó de la caja fuerte el video de VHS en donde estaba su cinta erótica. Un verdadero escándalo sexual.

Es dirigida por Craig Gillespie (”Yo, Tonya”, “Cruella”), escrita por Rob Siegel (”El Luchador”, “El fundador”) y la producción de Hulu tendrá 8 episodios.