Lía Crucet sigue delicada pero ya puede dejar el neuropsiquiátrico y volver a su casa

Hace unas semanas atrás nos sorprendimos al enterarnos que Lía Crucet no la estaba pasando bien ya que su salud estaba empeorando. Ella perdió repentina 60 kilos y debió ser internada en un neuropsiquiátrico para poder ser tratada.

Tras cuatro semanas de su hospitalización, la cantante de cumbia recibió el alta médica aunque continúa delicada y seguirá con el tratamiento desde su casa. Así lo informó Tony Salatino, el esposo de la artista: “Hoy le dan el alta gracias a Dios. Estoy esperando el llamado de la clínica para ver a qué hora la tengo que ir a buscar”.

En la charla con Teleshow, el también representante de Lía, sostuvo que “hay que pelearla”. Además, en “El run run del espectáculo”, el hombre reveló: “No es fácil, no es que ya está diez puntos, tiene que seguir con la internación. Pero estamos muy felices de traerla, en casa creo que se va a recuperar más rápido. Tenemos mucha fe ”.

En 2012, Crucet fue diagnosticada de cáncer de útero y fue sometida a un tratamiento de recuperación aunque aseguró que no hay nada vinculado a esa patología. La recomendación médica general fue dejar de fumar.

En enero de 2020, la nieta de la Lía, Malena González, contó que su abuela tenía esquizofrenia y estaba muy mal de salud, lo que fue confirmado por la hija de Lía, Karina Crucet.

“Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar, porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar”, dijo aunque Lía se filmó para desmentir los dichos : “No tengo esquizofrenia ni demencia, tengo bipolaridad. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino”.