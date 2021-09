Leo García sufrió un ataque homofóbico en General Rodríguez y se mostró ensangrentado

Entrar a la cuenta de Instagram de Leo García, deja sin palabras y es que el músico aparece con el rostro cubierto de sangre. ¿Por qué? Por un brutal ataque homofóbico que recibió en el partido bonaerense de General Rodríguez, el barrio donde vive.

Con una serie de videos, García denunció los golpes recibidos por su elección sexual en un bar cercano a su domicilio. Según se sabe, hasta el momento, García no ha presentado una denuncia formal del hecho.

Durante la madrugada de este martes, el artista empezó a publicar filmaciones propias en las redes sociales en las que aparece en primer plano y con sangre que brota de su frente y le corre por su rostro. En esos minutos de grabación, se lo escucha hablar con dificultad por un supuesto consumo de bebidas alcohólicas.

“Mi barrio General Rodríguez”, escribió el músico en la primera publicación en la que empieza a detallar lo ocurrido durante la noche del lunes. “Hablé con un chico, le tiré onda y así respondió”, soltó y luego reflexionó: “La homofobia en este país no para. No importa quién gane o pierda”.

Según su propio relato, la golpiza ocurrió cuando “volví a un kiosco que queda al lado del Gran Capitán (el bar) y así me dejaron”. “No voy a ir al hospital, no pueden hacer nada”, comentó y para responder los comentarios de sus seguidores, esbozó: “Si ustedes me quieren tienen que defenderme. Miren como me pegaron. No tengo palabras. No me dolió”.

En una de las publicaciones, el cantautor se lamentó por la agresión recibida: “Así es como me recibió el oeste, la gente de donde yo nací. Aguante Jesucristo. No me duele, se resiste. Voy a seguir adelante”. Y ante su evidente problema de dicción, aseguró que “no estoy drogado, tomé un poco de alcohol. Yo voy a seguir tocando”.

Qué le sucedió a Leo García

“El chico que me pegó y me tiró con todo pensó que por ser homosexual lo estaba molestando. Qué importa quién ganó o perdió. La homofobia no para más. Tenemos que reparar este país. Prefiero morirme”, dijo Leo García en su cuenta de Instagram y recalcó que no va a “culpar a nadie” porque está seguro que lo que le pasó, fue “por ser gay”.

Los videos de Leo García comenzaron a publicarse a las 3.30 am y hasta las 7.30 de este martes, el músico seguía charlando con sus más de 44 mil seguidores en Instagram. Entre el apoyo recibido apareció Benito Cerati quien le comentó: “Te creo, Leo. Los que formamos parte del colectivo sabemos de la violencia que sufrimos todos los días”.