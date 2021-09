Elliot Page dijo presente en la MET Gala, su primera alfombra roja tras declararse transgénero

Conocido por sus roles protagónicos en “Juno” y en “The Umbrella Academy, entre otras películas y series, Elliot Page no deja de sumar títulos a su carrera profesional exitosa. Tantos aplausos y vitoreos por sus roles que no se correspondían con su sensación cuando se apagan las cámaras y volví a su vida privada.

Hasta el 2020, que el actor decidido comunicar en público que se identificaba como transgénero y que debaja en el pasado su nombre Ellen para convertirse en quien realmente era: Elliot.

Y anoche, fue la primera aparición pública de Page en un evento colmado de celebridades y fotógrafos que no pierden detalles de looks y chimentos que se escuchan en los pasillos. El artista caminó por la alfombra roja de la Met Gala 2021 y no dudó en posar y mostrarle a todos su transformación física.

El canadiense de 34 años lució un traje clásico de Balenciaga negro y una camisa blanca; en el saco de detalles con razo colocó una flor verde ligeramente sobredimensionada. Look que completó con zapatillas deportivas negras.

Eliot Page estuvo en la alfombra roja de la MET gala

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida”, escribió en diciembre pasado en su cuenta de Instagram. “Siento una gratitud abrumadora por las increíbles personas que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente al amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”.

Al ver a Elliot en la alfombra roja de la ceremonia, sus fans se emocionaron y uno corrió a Twitter para contar su alegría: “Elliot Page salvó la MET” y otro sumó: “Elliot Page es el único hombre que me encantará ver en un traje negro. Eso es”.

Elliot Page se mostró sin remera en Instagram

En el mes de mayo, el actor posó sin tapujos en la piscina de su hogar para mostrar su nuevo físico, sin remera y en short de baño. De esa forma, Page dejó a la vista el resultado de su cirugía para sacarse el busto, un procedimiento que él mismo aseguró que le transformó la vida.

El artista reconoció que hizo pública su paso por el quirófano porque “quería compartir con la gente lo mucho que ha cambiado mi vida”, calificando el procedimiento de “salvavidas”. Además de cita el “ataque a la atención sanitaria de los transexuales en estos momentos” como una razón por la que la apertura sobre su transición es tan importante para él.