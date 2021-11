Lejos de Mauro Icardi, Wanda Nara compartió una de sus fotos más provocativas

Cuando todos pensaban que la tormenta en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los chats del jugador con la China Suárez había terminado, un nuevo capítulo se abrió ahora con el viaje de la rubia a Milán y la eliminación del posteo de su reconciliación.

A través de unas historias de Instagram, Wanda comunicó a sus seguidores que dejaba París con un “chau” y la canción de “Maldita foto”, de Tini Stoessel y Manuel Turizo, que dice: “Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro’. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro”.

Redes de Ángel de Brito

Si bien las publicaciones de Wanda no hablaban de una crisis con el futbolista, quien se encargó de “echar más leña al fuego” fue Ángel de Brito quien no dudó en escribir en su cuenta de Twitter: “Wanda voló a Milán. Nuevamente”, dejando abierto el tema para cualquier interpretación.

Redes de Wanda Nara

Llegada a Milán con una completa agenda de compromisos laborales y producciones de fotos, Wanda se tomó un tiempo para descansar y decidió sorprender nuevamente a sus fanáticos.

En ropa interior, la hermana de Zaira Nara posó frente a un espejo dejando en primer plano un imponente colaless: “Shooting time Milan ... empezando fotos de campaña . Esperando a mi team”, escribió Wanda desde el hotel.