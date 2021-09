Laurita Fernández rompió el silencio y hablo de su reencuentro con Nicolás Cabré: “Estamos viendo...”

Hace una semana, gracias a un posteo de Ángel de Brito, se supo que Laurita Fernández y Nicolás Cabré estaban nuevamente juntos, luego de 6 meses de estar distanciados.

Además de la confirmación del conductor de “Los Ángeles de la Mañana”, también estuvo circulando una fotografía que la bailarina subió a sus redes, donde se podía apreciar la silueta de Cabré, quien oficiaba en ese momento de fotógrafo.

La foto que delató a Laurita Fernández y al actor.

“¿Pueden creer que Laurita subió una foto a su cuenta Instagram donde se ve una ventana? Hasta ahí todo normal, no pasa nada, pero ustedes entienden que hay gente que se pone a cambiar el contraste de las fotos para ver si cambiando la luz de la foto se puede ver un reflejo y surge algún dato más. Realmente no hay que tener nada para hacer en la vida... ¿no? Ah, no, pará, ¡esa soy yo! Parece un truco de ilusionismo, magia, ¿dónde está Cabré? ¡Acá está!”, reveló Juariu, la panelista que stalkea a los famosos.

Ante el revuelo, a Fernández no le quedó mas opción que salir a aclarar lo sucedido: “Estoy muy bien, muy tranquila; estamos viendo qué onda”, se sinceró la figura del espectáculo en diálogo con la revista Paparazzi. Y agregó sobre la desopilante publicación que delata a Cabré: “La vi, pero tenés que hacer unas cosas fotográficas rebuscadas. Estoy muy bien”, finalizó la conductora que quiere mantener intimidad al resguardo de la prensa.

Los dichos de la conductora confirman los rumores de reconciliación, aunque también fueron fuertes algunas versiones que indicaban que nunca se alejaron por completo: “Se confirma la reconciliación después de tres o cuatro meses aproximadamente. A mí lo que me dicen, alguien muy cercano a la pareja me contaba que todo fue una gran vidriera, nunca dejaron de estar juntos, nunca se terminó ese amor”, sostuvo el periodista Juan Etchegoyen en su programa “Mitre Live”.