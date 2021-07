Laurita Fernández despertó especulaciones tras publicar una foto junto a Fede Bal

Cuando comenzaba 2018, Laurita Fernández y Fede Bal anunciaron que se iban a separar. “Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo. Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”, confesó en aquel momento la conductora.

La relación entre el actor y la bailarina fue muy bien recibida desde el principio por el público y, después de cada cruce o acercamiento que se produjo tras la ruptura, sus cientos de seguidores especulaban con la posibilidad de que pudieran volver.

Lo que nadie se esperaba fue la llamativa foto que Laurita publicó en las últimas horas. Es que la bailarina y actriz sorprendió a todos al compartir en su cuenta de Instagram una foto junto a Fede Bal con la excusa de mostrar un momento bailando. “Subió una foto con Fede”, escribió entusiasmada la periodista Juariu, quien descubrió la storie.

Publicación de Laurita Fernández Instagram

Cabe destacar, que en su reciente visita a PH, Fede Bal habló de una ex a la que no podía olvidar y todos sospecharon que se trataba de la conductora de El club de las divorciadas.

“Sí, no voy a decir quién porque la conocen. Me sentí muy en calma, muy feliz. Es difícil de replicar esa sensación, sentí calma en brazos de una mujer. Fui el hombre más feliz del mundo”, había expresado el actor. Donde hubo fuego, cenizas quedan dice el dicho y al parecer esta historia podría no haber llegado a su final.