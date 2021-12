Laurita Fernández deslumbró con un conjunto negro de brillos, botas y transparencias

Laurita Fernández fue una de las artistas que participó del último programa de Showmatch La Academia. La bailarina hizo el baile de apertura y presentación de los finalistas del ciclo y lució para la gran noche un conjunto negro con brillos y transparencias.

La artista fue la ganadora de uno de los certámenes junto a su exnovio, Federico Bal, por lo que fue invitada por la producción de Marcelo Tinelli para que despliegue su talento en la pista más famosa del país. Estuvo acompañada por el bailarín y coach, Matías Napp.

Días después del evento con que el que reapareció en televisión haciendo lo que la llevó a la fama, bailar, Laurita Fernández compartió una jugada producción de fotos que hizo con el vestuario que utilizó en la final de Showmatch 2021, la que ganaron Noelia Marzol y Jony Lazarte.

Laurita posó con un conjunto negro de brillos que simulaba ser un enterito transparente, botas con cordones negras y guantes.

La publicación de la actriz, bailarina y conductora de televisión superó los 69 mil “me gustas” en esta publicación en Instagram donde la siguen más de 4 millones y medio de personas.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández deslumbró en Showmatch.

Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré

Tras su presentación en el programa de Marcelo Tinelli, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré. El notero de Los Ángeles de la Mañana le preguntó sobre su relación con el actor y ella dio su versión.

“Lo único que quiero decir es que estoy sola”, dijo la actriz con cierta tristeza. Pero evitó dar detalles del fin de su relación: “No es momento de hablar por los dos. Sí puedo hablar por mí y decir que estoy bien”.

La pareja habló de su convivencia y sus dichos levantaron polémica en las redes (Instagram Nicolás Cabré)

Luego, comentó que su baile para Showmatch la ayudó mucho para mantener la cabeza ocupada. “Que esta semana haya aparecido esta participación para mí fue clave porque bailar me encanta, es lo que más me gusta hacer y estuve todos los días con la cabeza en eso, con el cuerpo dolorido y me hizo bien”.