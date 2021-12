Las verdaderas razones de la separación entre Laurita Fernández y Nico Cabré

Hace algunos días los rumores de crisis entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré comenzaron a circular. Con el paso de las horas la información se fue haciendo más real hasta la confirmación de la nueva separación de los actores.

Este lunes, Yanina Latorre en “LAM” (El Trece) dio más detalles de las razones que llevaron a los mediáticos a alejarse y también tuvieron la palabra exclusiva de Laurita.

Según la panelista, esta nueva separación sería definitiva porque hay cuestiones de fondo en la que la pareja no logra ponerse de acuerdo: “El motivo de la separación es que Laurita está aburrida. No tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses”, comenzó diciendo Yanina.

“Ella es joven, quiere salir, tener vida social. La vida no es solamente tener pareja. Él es muy quedado, muy fóbico y siempre quiere estar encerrado”, sumó la “angelita”.

Luego la mujer de Diego Latorre aseguró: “Ella quiere tener planes y tienen intereses diferentes. Siempre cortan por lo mismo y después terminan volviendo, pero esta vez ella dice que es definitivo”.

Sobre la propiedad que los actores compraron juntos la rubia dijo: “La casa se la quedó Laurita. Es vecina mía, es al lado de casa. Eso lo resolvieron en la separación anterior. La iban a compartir, pero es de Laurita”.

“Ella se alquiló un departamento cerca de estos countries, donde está haciendo esta casa, para dormir y estar cerca”, cerró.