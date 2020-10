Las lágrimas de Anamá Ferreira luego del positivo de Covid-19 de Nati Jota

Hace un par de semanas Rodrigo Lussich estrenaba su programa “El Show de los Escandalones” en América y nunca se imaginó que luego del éxito conseguido y de unas semanas de experiencia el coronavirus llegaría tan cerca.

Este martes se conoció la noticia de que la influencer Nati Jota había dado positivo en el hisopado y, a partir de ese momento se tomaron las medidas necesarias de prevención y se aplicaron los protocolos sanitarios.

Una de las panelistas más afectadas fue Anamá Ferreira quien, junto a los demás integrantes del ciclo, debió ser hisopada de forma preventiva.

Asustada por la situación y por la prueba para determinar si está enferme, la brasilera comentó: “Me lo hice ahora al mediodía, es un asco… Un horror. Me metieron una cosa en la nariz y le enfermera me decía que tenía que encontrar un agujerito que entra al cerebro”, expresó la modelo a Primicias Ya.

Muy sensible por la situación agregó: “Me puse a llorar, te juro. Es horrible y me lo metió dos veces en cada nariz. No lo podía creer. Todo por culpa de Nati Jota (risas). Pobre ella, está todo bien. Yo ya me lo hice, no tengo ningún síntoma y todo el equipo se lo hace hoy”, finalizó a la espera del resultado.