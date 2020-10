Nati Jota perdió el olfato y confirmó que tiene Covid-19

“¿Les tiro una? Tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo...No es gracioso, ya sé. Pero bueno”, comenzó a decir Nati Jota por las redes en un mensaje en el que contaba que su test había dado positivo. La influencer hizo como muchos y antes de ir de forma oficial a confirmar si había contraído la enfermedad, probó oler lavandina, pero aunque se pegó el envase a la nariz, no sentía nada. Al menos así se ve en el video que le mandó a su familia y que compartió por su cuenta de Instagram. “Comía y yo trataba de decir: ‘Sí, le siento el gusto’. Mmm....Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa”.

“¡¿Me estás jodiendo?!”, fue lo primero que pensó cuando el resultado llegó, sin poder creer que había caído en la lista de contagiados. “Me siento re bien, solamente estoy un poco caída. Bastante. No, un poco caída... No tengo fiebre”.

Nati Jota se encuentra encerrada y un tanto deprimida por la inactividad.

Para tranquilidad de quienes le consultaban, la rubia aclaró que el programa del que participa y fue transmitido el lunes, Bienvenidos a Bordo, fue en realidad grabado el viernes, por lo que posiblemente nadie se haya contagiado por allá. Incluso pensó que todo su cuadro era a causa de un resfriado porque en el ciclo se había mojado y tomado frío. Al final, estaba incubando coronavirus.

“Tengo un poco de tos, pero no es tos seca...No quiero decir tampoco que es tos mojada, pero va por ahí. Estoy re bien igual. Solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. Más allá de que estoy caída y estoy medio larvi ahí en el sillón, ustedes me ven que estoy bien. Pero estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar...¡No puedo nada!”, contó en confidencia con sus seguidores a modo de bitácora de enfermedad.

La influencer les compartió a sus seguidores el video que le había mandado a su familia.

“Él me va a ir siguiendo el caso a ver si, si Dios quiere, en unos días de aislamiento ya tenga el alta. Así que les mando un beso grande a todos y no era como me imaginé, para nada, la explicación. Yo me la había imaginado distinta”, terminaba informando a través de sus Stories a sus más de 1.7 millones de seguidores sobre su estado de salud actual.