Las fotos que comprometen a Cachete Sierra en un romance con su bailarina de La Academia

Desde su participación en el Bailando 2020, de donde quedó como el flamante ganador con el 53,2 % y un premio de 500 mil, Cachete Sierra se convirtió en uno de los galanes codiciados del medio. Es por eso que muchas veces se le están formando parejas, sobre todo porque siempre muestra una química con las compañeras que le tocan en los programas. Ahora, los rumores lo vinculan con su bailarina Fiorella Giménez, con quien Ángel De Brito le ha sacado más de una foto in fraganti en La Academia.

Hace un tiempo, el periodista subió unas fotos de ellos muy íntimos antes de salir a la pista. Pero ahora, publicó por su Twitter una serie de imágenes de ellos fuera del estudio, juntos en el auto. Muchos usuarios de Twitter apuntaron a que se trataba de una cita.

“No pasa nada entre Cachete y su bailarina. Nada de nada. Él es Uber en ratos libres”, escribió irónico el conductor de Los Ángeles de la Mañana. En la seguidilla se ve a la bailarina subirse al auto con mucha confianza.

Ángel De Brito. Twitter

Por el momento ellos no han hecho más que negarlo, diciendo que solo “son amigos”. “Nosotros nos llevamos bien, hay buena química, paso a paso”, había dicho Sierra la semana pasada, cuando fue consultado por el mismo jurado. Pero De Brito, insistiendo, develó en vivo que sabía de su amor: “Los veo como pareja, ya están saliendo”.

Las “mujeres” de Cachete Sierra

Por su fama de rompecorazones y Don Juan, el ex Casi Ángeles ha sido vinculado con muchas mujeres hermosas del medio. Ya en su época en el Bailando confesó que le encantaría conocer a Laurita Fernández, aunque en ese momento no pasó nada, sobre todo porque ella seguía con Nicolás Cabré y no daba ventilar ni un asomo de coqueteo en plena televisión.

Ya empezaba La Academia, las miradas parecían apuntar a Jujuy Jiménez, con quien se la había visto hablando varias veces tras bambalinas. Todo se caldeó cuando ella mostró unos mensaje de Instagram que el actor de SEX le había enviado. La actitud no le gustó nada y prefirió cortar de raíz con la panelista de varios programas.

Entre medio, hubo varios trapitos al sol que salieron por declaraciones de Cande Ruggeri, que también participa en La Academia. La joven recordó de una semi relación que tuvieron en 2015. “Yo estaba muy enganchada”, confirmó Ruggeri. Por lo que De Brito le pidió explicaciones a Cachete. “¿Qué fue lo que pasó? Nada, tuvimos una relación hermosa y después no se dio por muchas cosas”, dijo él.