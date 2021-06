Cande Ruggeri le pasó factura a Cachete Sierra y hasta lo hizo enojar: “Te pusiste de novio con otra”

Cande Ruggeri y Cachete Sierra se cruzaron este jueves en la pista de Showmatch La Academia y se dijeron algunas cosas que tenían pendientes. La modelo y el actor salieron en 2015 y ella asegura que Agustín le rompió el corazón, por lo que le guarda cierto rencor y hoy le dijo en la cara los motivos de su enojo con él.

Marcelo Tinelli comentó que Cachete es el ex de Cande Ruggeri y ella lo corrigió: “No, pero no es mi ex novio, es mi ex algo”. Y el actor, lejos de querer aclarar, dejó todo en las manos de la hija de Oscar Ruggeri: “No sé qué decir, lo que ella quiera”.

Luego, el conductor quiso saber más sobre esa relación y les preguntó cuándo y cuánto tiempo salieron juntos, pero ninguno de los dos le respondió. “Ya cuando no pueden decir las fechas es porque todo es medio turbio… Pero sí, tuvieron una relación, y después Cande dijo que le habías roto el corazón…”, acotó Ángel de Brito desde el jurado.

“Sí, yo estaba muy enganchada”, confirmó Ruggeri, y aseguró que sus encuentros se dieron en 2015. Por lo que De Brito le pidió explicaciones a Cachete. “¿Qué fue lo que pasó? Nada, tuvimos una relación hermosa y después no se dio por muchas cosas”, dijo el participante.

Sin embargo, Ruggeri aclaró que fue culpa de Agustín que la relación no prosperara. “Pero él se puso de novio”, lanzó sin filtros la joven y él no dudó en retrucarle: “Vos también te pusiste de novia”. Con el ambiente tenso, la influencer explicó que lo suyo fue mucho después de haber cortado la relación.

“Cada uno tomó sus decisiones y yo la recuerdo de la mejor manera”, cerró Cachete Sierra.