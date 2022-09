Las fotos de Nathy Peluso en bikini ultracavada desde todos los ángulos

Desde Málaga, Nathy Peluso compartió algunas postales en microbikini subida a un yate con el Mar Mediterráneo de fondo, que despertaron suspiros de sus seguidores.

Nathalia Beatriz Dora Peluso, más conocida como Nathy Peluso, argentina nacionalizada española, supo convertirse en un ícono de la música urbana actual.

Sus canciones fusionan rap, trap, salsa, soul y swing, con las que logró conquistar el corazón de miles de fanáticos en todo el mundo.

Nathy Peluso compartió momentos de su estadía en Málaga

A la cantante, su talento musical la condujo a la fama internacional y esto lo acompañó con su personalidad arriba del escenario.

Suele mostrar en sus redes sociales momentos de su vida personal, adelanto de canciones, pensamientos, coreografías que improvisa y sensuales producciones de fotos.

Para esta oportunidad, Peluso estuvo de gira dando algunos recitales en Málaga y aprovechó para disfrutar del calorcito de la Costa del Sol.

La sensual figura de Nathy Peluso

Antes de cantar para la ciudad sureña de España, escribió en redes sociales: “Una persona contenta porque me tomé muchas pomadas con mucho limón”

Peluso posó en microbikini color verde musgo

“He hecho mucha música de aquí para allá. Hoy toco en málaga que alegría la mía jodeeerrr”, dijo, junto a algunas postales que levantaron la temperatura en Instagram.

Desde arriba de un yate, apareció luciendo una microbikini color verde musgo, que resaltó sus curvas y se llevó más de 370 mil likes de sus seguidores. Un corpiño de formato triangular y una bombacha cavada con breteles bien finitos.

El recital de Nathy Peluso en Málaga

Además, publicó un video de una parte de su show en Málaga, en donde rompió la pista con un look de transparencias.

“Adicta al revealing. Ayer hoy y mañana sirviendo a mi público porque es lo que se merecen y punto. Málaga se llevó mi corazón una vez más”, escribió junto al video.

“No digo más porque me emociono y mira que fuerte que soy, mis lágrimas son de acero se caen sobre tu hombro mientras me das un abrazo y te hacen un agujero en el alma”, agregó.

Peluso es de las artistas urbanas más sensuales

Con un primer plano infartante, Peluso se sacó fotos en Málaga

Nathy Peluso, sexy desde Málaga