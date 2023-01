Las fotos de Emilia Mernes con una falda híper corta que dejó ver de más

La cantante argentina Emilia Mernes le puso picante al jueves al compartir cuatro fotos de una producción fotográfica que enamoró con su look. Posó con una falda super corta y un top escotado.

Emi Mernes es de las artistas argentinas de música urbana que más éxito ha generado en los últimos años. Sus últimas canciones publicadas son Underground, hace dos meses, y La Chain, hace cinco.

También tiene gran éxito en sus redes sociales, donde comparte contenido que es alabado por sus fans. Como hizo este jueves al publicar varias postales subidas de tono en una sesión de fotos.

Emilia Mernes, en una producción fotográfica

Emilia posó con una cartera con el lema “god’s favorite” y completó su look con una pollera cortita que dejó ver de más y un top escotado.

Emilia Mernes enamora con su nuevo look colorado

Emilia Mernes se llevó todos los likes en Instagram

El posteo alcanzó los casi 800 mil likes en menos de 20 horas y cientos de comentarios elogiando a Emilia. El que más se destacó fue el de su novio, Duki, quien escribió: “Necesitas chofer?”.

Emilia Mernes

El cambio de look de Emilia Mernes y la reacción en las redes

Hace unas semanas, Emilia cambió rotundamente su color de pelo y los primeros en enterarse fueron sus seguidores, luego de que la artista lo comparta antes de un show en Jesús María.

La novia de Duki se hizo el cambio de look en La Mala, la peluquería de Juan Cativa, uno de los estilistas preferidos de las famosas, entre ellas, China Suárez y Lali Espósito.

Emilia Mernes comparte las mejores fotos en Instagram.

Emilia Mernes mostró su nuevo look

“Nueva era bb”, escribió la cantante, junto a una serie de imágenes con su nuevo color de pelo, colorado.

Además, en sus stories, Emi Mernes preguntó: “¿Qué les pareció el cambio?”. Mientras que en las redes de Mala Peluquería, compartieron el paso a paso del cambio de look de Emilia Mernes. “Te animás al cherry bomb?”, escribieron.

Su cambio de look generó repercusión en las redes sociales, sobre todo entre sus colegas. “Por eso no quisiste venir a mi pileta para que no me dé cuenta de que sos una sirena”, le escribió Nicki Nicole.

Por otro lado, Tini Stoessel le dejó un emoji con ojos de corazón. Y Lola Índigo le comentó: “Bueno bueno bueno”.