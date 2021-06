Las escenas más hot de las series de Netflix

Son muchísimas las series, películas, producciones propias, animaciones, dibujos animados que forman parte del universo de Netflix, uno de los tanques del mundo del streaming. Por supuesto, que no todo el contenido es apto para todo público, sino que hay varias producciones que cruzan la línea de lo políticamente correcto y muestran un poco más.

Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las series de Netflix con más escenas sexuales?. Desde el periódico británico The Sun se elaboró una clasificación donde se responde a esta pregunta. Aquí van algunos ejemplos.

Orange is the New Black

La serie que cuenta los días de Piper Chapman (interpretada por Taylor Schilling) dentro de una prisión está en el primer lugar de la lista, con 44 escenas a lo largo de sus 91 episodios (tiene 7 temporadas).

Oscuro deseo

La producción mexicana cuenta con 37 escenas sexuales en apenas una temporada (19 capítulos). El título del primer episodio ya lo deja en claro: “Es solo sexo”.

Valeria

Al igual que Oscuro deseo, esta comedia dramática española que relata la vida de Valeria y sus amigas solo tiene una sola temporada hasta ahora, pero con alto contenido erótico: 34 escenas sexuales en 9 capítulos.

Sense8

La serie creada por las hermanas Lana y Lilly Wachowski (también responsables de la saga de Matrix) cuenta con 34 escenas sexuales en sus dos temporadas (24 capítulos). Algunas de ellas resultan innovadoras, como la orgía intercontinental psíquica que mantienen varios de los personajes.

Las del hockey

De producción catalana, esta serie cuenta la lucha de siete jugadoras de un club de hockey que pelean por seguir compitiendo y demostrándole a todos de lo que son capaces. Tiene 31 escenas sexuales en dos temporadas (26 capítulos). Y ya en su primer episodio muestra su fuerte erotismo: se pueden ver a dos de sus personajes teniendo relaciones en un baño.

Black Mirror

Uno de los clásicos de Netflix no se queda atrás: hay 17 escenas sexuales desparramadas a lo largo de sus cinco temporadas (22 episodios). Su primer capítulo ya trata el tema: el Primer Ministro inglés es forzado a tener sexo con un cerdo para salvar a un miembro de la Familia Real que había sido secuestrado.

Love

Esta comedia romántica aborda con bastante humor la temática sexual, como por ejemplo lo incómodo que puede llegar a ser para algunos tener un trío. En total, hay 17 escenas eróticas a lo largo de sus 34 episodios (3 temporadas).