Lali Espósito, sobre su relación con Tini Stoessel: “No soporto esa necesidad de seguir enfrentándonos”

Luego de que se supiera que Lali Espósito no formará parte del show que se organizará en las próximas semanas en agradecimiento al trabajo del personal de salud durante la pandemia, no tardaron en aparecer versiones que aseguraban que la protagonista de Sky Rojo no quiso sumarse al espectáculo para evitar compartir escenario con Tini Stoessel.

Y para no seguir alimentando la rivalidad que hay entre sus respectivos clubes de fans, la excoach de La Voz Argentina decidió hacer un descargo en sus redes sociales para aclarar cómo es su relación con su colega.

No me baje de ningún show chiques ,porque jamas fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora💋 — Lali (@lalioficial) September 23, 2021

“No me baje de ningún show chiques, ¡porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora”, empezó en su cuenta de Twitter. Y rápidamente, Ángel De Brito, quien había dado la información sobre el evento, salió al cruce: “¿Como no entendiste? si te conté el viernes. Los organizadores Hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas”.

Nadie hablo con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista...Cosa que jamás haria.💋 https://t.co/R0FE5BjFAU — Lali (@lalioficial) September 23, 2021

“Nadie habló con mi equipo de trabajo y yo solo le respondí a los medios que titulaban que me baje por la presencia de otra artista... Cosa que jamás haría. Vos fuiste el único que me preguntó por privado si estaría en este show y te dije que no sabía ni de que me estabas hablando. De pronto veo muchos titulares confrontativos (como siempre cuando se trata de dos mujeres) y mal intencionados Ahí mi tuit”, respondió la artista.

Y dejó en claro su hartazgo ante los problemas que le adjudican con Tini. “A mí estas movidas de tuitear y contestar no me gustan... pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen ‘mal de mi’. Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena... ¡ya está! Eso es viejo”, concluyó.