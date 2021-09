Lali Esposito se despidió de “La Voz Argentina” y sorprendió con un contundente anuncio: “Se viene...”

En la noche de este domingo se viene la gran final de “La Voz Argentina” y todo el país está palpitando lo que será el cierre de este programa que supo conquistar los hogares de los argentinos. Horas previas a esta última emisión, Lali Espósito, una de las coaches y protagonistas, utilizó sus redes sociales para realizar un emotivo mensaje de despedida y hablar de su paso por el show.

Los mensajes en Twitter de Lali Espósito sobre el final de "La Voz Argentina".

“La Voz Argentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconectar, conectar, reírse y emocionarse es único para mi”, comenzó la actriz en uno de sus primeros tuits.

Los mensajes en Twitter de Lali Espósito sobre el final de "La Voz Argentina".

“La música es sanadora y este programa fue ese bálsamo que todos necesitábamos. Trabajé sin parar, dormí muy muy poco todo este tiempo, tuve mucha movida emocional. Fui del estudio de música hacia el set de rodaje de mi nueva serie y directo al canal a prepararme para este show... ¡y la satisfacción que siento es enorme!”, recordó la protagonista de “Sky Rojo”.

Además, Lali agradeció por el apoyo y devoción de todo su “fandom”: “Gracias por cada palabra de amor de ustedes en la calle y en las redes. Eso hace que todo valga la pena. ¡Aprendí, me reí y lloré tanto! ¡Gracias a cada persona que me aceptó y me dejó formar parte de su vida cotidiana desde la televisión!”, fue el último tuit de la artista.

Espósito no dejó a nadie indiferente y se trasladó también a su cuenta de Instagram para realizar un posteo de varias fotos y videos, donde se la ve en diferentes instancias del programa y con distintos looks. Allí, además de mostrar su emoción por el fin del ciclo, develó como seguirá su carrera artística en los próximos meses.

“Voy a extrañar muuuucho todo! Pero ahí nos seguiremos encontrando. Se viene música nueva . Se vienen cosas increíbles! GRACIAS GRACIAS GRACIAS por tanto amor! Aguante @lavozargentina 2021!”, fue su última publicación al respecto del show.

Recordemos que Lali cuenta con un participante de su team en la gran final, ya que Nicolás Olmedo deberá enfrentar a Francisto Benítez, Luz Gaggi y Ezequiel Pedraza, quienes representan al team Soledad Pastorutti, team Mau y Ricky y al team Ricardo Montaner, respectivamente.