Lali Espósito rompió voluntariamente su sillón de La Voz Argentina y contó por qué lo hizo

Lali Espósito forma parte de una generación de jóvenes que no pueden vivir sin su teléfono celular. No importa el tipo de trabajo que esté haciendo, ya sea dentro de un estudio de grabación, en la televisión o en un set de rodaje: necesita estar conectada. Y esa motivación la llevó a romper voluntariamente su sillón de La Voz Argentina.

En plena semifinal del certamen, que fue emitida en vivo, la cantante y actriz reveló su secreto mejor guardado para incitar al público a votar por su participante favorito. “Voy a mostrarle a la gente un secreto que tuve todo el año, y perdón a la gente de arte…”, empezó.

Acto seguido, despegó uno de los apoyabrazos de su asiento y sacó su celular. “Yo rompí el sillón de La Voz porque necesitaba esconder mi teléfono en el hueco que quedaba acá”, confesó. Enseguida, Marley tranquilizó a la producción: “Hay tiempo de arreglarlo hasta que salga la próxima temporada”.

Finalmente, a la hora de elegir entre Paula Chouhy, que interpretó Too much love will kill you, de Brian May; Santiago Borda, que cantó Living la vida loca, de Ricky Martin y Nicolás Olmedo, que le puso la voz a Feel, de Robbie Williams, el público decidió que Nicolás represente a Lali en la gran final del próximo domingo 5 de septiembre.