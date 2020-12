La vuelta de Claudia Villafañe a los estudios de MasterChef Celebrity

“Nosotros la bancamos en lo que ella necesite. Le dimos el espacio que necesita y estaremos listos para cuando vuelva”, habían informado desde la emisora a Teleshow. Durante la última semana de repechaje, Claudia Villafañe se había ausentado a causa de la muerte de Diego Maradona, cuando se había tomado el tiempo para organizar lo necesario y estar con su familia.

Pero la concursante ha vuelto a las cocinas y grabaciones, así que a pesar de que en unas semanas se notara su ausencia en pantalla, Claudia no será reemplazada por nadie. Cuentan que fue recibida con mucho cariño y apoyo por parte de sus compañeros, que desde su partida la extrañaban con su aire sencillo y maternal en la cocina.

Cabe recordar que el programa se graba con dos semanas de antelación, y es por eso que Villafañe todavía sigue presente en los programas que se van emitiendo

“Por protocolo no puede reunirse con sus compañeros en el camarín así que se reunió con todo el equipo en un área común, recibió las condolencias de parte de todos, se emocionó mucho Claudia”, contó Marcelo Polino en Cortá por Lozano (Telefe). Además reveló que Claudia no quiere tener un trato especial: “Pidió seguir con el trabajo adelante, que no quería privilegios, que es una participante más del programa. Luego pidió que la microfonearan y ya está grabando”

Para Claudia, MasterChef Celebrity es su primera experiencia en televisión. “Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando”, contó hace ya dos semanas en Flor de equipo sobre su primera experiencia televisiva.

A pesar de que su familia siempre la apoyo en este nuevo proyecto en el que había sido invitada. “Están felices de que haya aceptado porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron primero les dije que no, después siguieron insistiendo y bueno, acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y no se iba a hablar de otras cosas, eso me convenció”.