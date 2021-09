La Voz Argentina: Luz Gaggi fue la preferida de Marley en el certamen

Este fin de semana, finalmente se realizó el show de “La Voz Argentina” (Telefé) en donde participaron los artistas que llegaron a los cuartos de final, los finalistas y el ganador Francisco Benítez.

En una gran presentación en el Arena Movistar, casi la totalidad del elenco del reality de canto desplegó su voz ante un gran público que de manera presencial y por streaming acompañó a sus favoritos en dos presentaciones.

Si bien la puesta fue un éxito, en las redes sociales muchos usuarios que habían comprado sus entradas se quejaron por no poder ver el show por la cantidad de personas que intentaron ingresar al show a la vez.

Fue el mismo Marley quien aseguró que el show estaría disponible 48 horas después para aquellos que no pudieron verlo en directo.

Fanatizado con el formato, el padre de Mirko fue un seguidor más en cada una de las presentaciones y no pudo ocultar su sorpresa en cada gala realizada.

La gran favorita del mediático fue sin dudas Luz Gaggi. El conductor siempre tuvo subjetivas palabras para la joven de 19 años nacida en La Plata.

En los cuartos de final, cuando Luz sorprendió con su interpretación de “Chandelier” de Sia Marley exclamó: “Esta mujer no puede ser, no puede ser… no mucha gente puede cantar este tema de Sia porque son difíciles estos temas… Es impresionante lo que cantas…Tu caso es una historia de superación porque tu carrera era ser bailarina y por un accidente cambió tu vida… y mirá ahora dónde estás, con una voz que no tiene nadie”, expresó el mediático encantando con la participante.

Tiempo atrás y luego de que la joven cantara el tema de Ozuna “El Farsante”, Marley pidió a los fanáticos que por primera vez una mujer pudiese ganar el ciclo.