“La Voz Argentina”: Así fue la última gala que dio como ganador a Francisco Benítez

“La Voz Argentina” llegó a su fin y ya tiene al tercer ganador del formato en nuestro país. Con un porcentaje de 44,3%, el cordobés se impuso a Nicolás Olmedo, Luz Gaggi y Ezequiel Pedraza.

La última emisión del reality musical comenzó a puro cuarteto, con la interpretación de los cuatro protagonistas haciendo “Amor Clasificado” del Potro Rodrigo. Luego, se hizo un repaso por el largo camino que transitaron hasta llegar a la gran final y, después sí, llegó el momento de los shows en vivo.

Antes de cada presentación, se emitieron videos de apoyo para los participantes: en algunos casos con la participación de familiares y en otros de amigos o vecinos de sus respectivos pueblos.

El primer encargado de subirse al escenario fue Nicolás Olmedo, del team Lali, que cantó la canción “Resistiré”.

“Gracias a la vida” fue la canción que Francisco interpretó en el escenario y que, una vez más, emocionó a todos los presentes.

En la siguiente interpretación de la noche, Luz Gaggi, del equipo de Mau y Ricky, cantó ”Halo”.

Ezequiel Pedraza probó con otro género musical en su segunda actuación y cantó “Entregate”.

Cabe recordar que entre tema y tema, los participantes revivieron su carrera y sus emocionantes historias de vida y también se subieron al escenario a interpretar canciones junto a sus coaches, demostrando sus aptitudes para triunfar en el mundo de la música.

Francisco Benítez, se coronó como ganador del certamen

Con un porcentaje de 44,3% de votos , Francisco Benítez se coronó como el ganador de la edición 2021 del reality. En segundo lugar quedó Luz Gaggi, del team Mau y Ricky, con el 27% de los votos, que se llevó un televisor y 500 mil pesos.

El podio lo cerraron Nicolás Olmedo, del team Lali, que salió tercero con el 14,4% y se llevó un televisor y 300 mil pesos; y Ezequiel Pedraza, del team Montaner, que terminó cuarto con el 13,4% y se llevó un televisor y 200 mil pesos.

Logró meterse en el corazón de todo el público y gracias a su gran sensibilidad se logró ser el ganador de #LaVozArgentina 💥 🙌 ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/KQwSVzFToZ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 6, 2021

Francisco, oriundo de Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba, confesó en su presentación que padece tartamudez: “Trabajo en una Cooperativa eléctrica, soy un chico que tiene problemas de tartamudez desde los 6 años. No quería salir de mi casa, no quería hablar con nadie y llegó un punto que no quería estar más en este mundo. Rocío, mi novia, me impulsó a venir y ahora vamos a ser papás”.

Al momento de su audición, con su versión de “Todo cambia”, Benítez logró que todos los miembros del jurado se dieran vuelta. “Explícame por qué me hiciste llorar”, le solicitó un visiblemente emocionado Montaner.

Estoy con un nudo en la garganta, elegiste una canción muy especial para nuestro país. La mejor versión es la de Mercedes Sosa y la tuya no está tan lejos. Lo que me emociona de vos es que te transformas”, le confesó “La Sole”, quien finalmente fue la elegida por el joven de 23 años: “Vengo de un ambiente del folclore, así que me voy con la Sole”.

De esta manera, Francisco se unió a Gustavo Corvalán, de la edición 2012, también miembro del team de Soledad Pastorutti en la primera coach vencedora del programa cuando su participante logró triunfar en la final, y a Braulio Assanelli, participante uruguayo quien integró el team de Ricardo Montaner en el 2018.