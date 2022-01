La reacción de Sofía Jujuy Jiménez ante los likes de Wanda Nara a su novio

Luego de que se conociera que Wanda Nara buscó venganza de Mauro Icardi e impuso presencia en la redes sociales del novio de Sofía Jujuy Jiménez, la joven decidió romper el silencio y hablar sobre la actividad de la empresaria.

“En su momento, nos sorprendió. No sé cómo es que ahora saltó todo. La verdad es que esto pasó en diciembre, cuando estábamos con Bauti en Jujuy”, comenzó la conductora a través de un audio de Whatsapp que el ciclo Intrusos se encargó de replicar.

“A Bauti le llegaron varios likes de Wanda y no entendía nada. Me preguntó si sabía qué pasaba, pero yo no tenía idea”, sostuvo Jujuy. “A los dos nos pareció raro, pero quedó ahí. Nos pareció irrelevante, ellos no se conocen. Nos reímos de la situación”, sentenció la modelo y desdramatizó el tema, dando el tema por terminado.

Luego la modelo se comunicó con el portal Teleshow y aseguró: “Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante. No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”.

Luego de hablar de este inesperado acontecimiento, Jiménez fue consultada respecto a su futuro laboral en este 2022, que es una incógnita: “Tuve algunas propuestas, pero por ahora nada cerrado, por eso no quiero decir nada. Apunto para la conducción a full, porque es lo que me gusta. Me imagino algo más de entretenimiento, pero la televisión se está reinventado todo el tiempo y hay que ver qué proyecto me puede quedar bien”, reveló.