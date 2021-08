La reacción de Nicki Nicole ante una fan que se tatuó su cara y la letra de una canción

Con una brillante actuación en la gala del domingo en “La Voz Argentina”, donde Nicki Nicole cantó con Lali Espósito sus respectivas canciones “Wapo Tracketero” y “Boomerang”. “¿Y bien, o no? ¡Qué placer me di! ¡Qué placer me di!”, exclamó Lali mientras Nicki le daba la razón. “Se escucha divino, yo lo quiero bajar para tenerlo en el auto, ahora. Suenan divino las dos juntas”, reconoció por su parte Marley, el conductor del show.

Tras protagonizar ese increíble momento, la artista se trasladó a su cuenta de Instagram para revivir algunos de los momentos que captó en la gala y se sorprendió al observar que una fanática suya, de nombre Elena, se realizó un inimaginable tatuaje en uno de sus brazos.

Una fan de Nicki Nicole se tatuó su cara y parte de la letra de la sesión junto a Bizarrap.

La rosarina compartió con sus seguidores la obra en la que apareció como protagonista. En ella se puede observar la figura de la artista con una bandana en la cabeza y en sus labios un cigarrillo. “Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante”, es el fragmento que corresponde al tema que se popularizó con el nombre de “Cuando te veo”, cuya letra figura debajo del dibujo de la cantante. “Épico”, expresó la trapera al opinar sobre la obra que la fan inmortalizó en su piel para siempre.

La reacción de Nicki Nicole al ver el tatuaje de una fanática suya.

La canción en cuestión es una colaboración de Nicki con el productor musical y DJ Bizarrap. Actualmente, el video cuenta con más de 150 millones de reproducciones en Youtube y más de 130 millones de reproducciones en Spotify.

Esto no fue lo único que llamó la atención de la artista, ya que a través de otra historia en Instagra, añadió una serie de fotos de un retrato suyo en blanco y negro bastante realista que hizo una dibujante llamada Angie.