La polémica predicción de la Mona Jiménez a Silvina Escudero

De visita en el programa de Jey Mammón, la Mona Jiménez compartió un sinfín de anécdotas, desde hacer bailar a Maradona hasta sus predicciones sobre Carlos Tévez.

Tras una larga trayectoria que lo ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas de la música cordobesa, el artista participó como invitado en la noche de ayer en Los Mammones. Aunque lo más insólito fue cuando dio una sorprendente premonición para la panelista Silvina Escudero.

Sucede que el cantante cordobés contó una curiosa anécdota con Carlos Tévez cuando lo vio por primera vez y éste tenía apenas 15 años. “Le dije: ‘¿A vos te dicen Apache? Bueno, el año que viene vas a jugar en primera, y dentro de cuatro años vas a jugar en la Seleción Nacional’; y así fue, se ve que tengo algo yo”, explicó el cantante de 70 años sobre su natural don para ver el futuro.

No pasaron ni dos segundos para que Silvina Escudero, integrante del programa de América TV, fuera invadida por la intriga y le pidiera al legendario cantante que también le diga unas palabras sobre su futuro. “¿Me querés decir unas palabras a mí? ¿Qué me va a pasar el año que viene? ¿Cómo me va ir en Sex?”, preguntó la morocha a La Mona Jiménez, ya que acaba de unirse a la obra de José María Muscari.

El cantante no dudó en darle su visión, preguntándole en primera instancia: “¿Vos sos soltera o casada?”. “Soltera” aseguró ella mientras mostraba su mano izquierda sin ninguna alianza.

“¿Tenes uno o dos hijos?”, siguió preguntando La Mona Jiménez. “No tengo ninguno”, atinó a responder Silvina Escudero, pero en ese momento el conductor del programa le recordó que sus tres mascotas son como sus hijos, así que se corrigió y aseveró “Tengo tres”.

"El año que viene viene el bebé", le dijo el cantante a Silvina Escudero.

Fue allí cuando el cantante disparó su predicción, asegurando “Entonces el año que viene va a venir....el bebé. Acordate de lo que te digo”. Claro que no eran las palabras que Silvina esperaba, por lo que la predicción causó una revolución en el estudio.

Fue entonces que Jey Mammón bromeó “Si es nene ponele Carlitos”. Y La Mona Jiménez lo siguió pidiéndole: “Y si es una nena ponele Monita”.