La nueva vida de Morena Rial: asegura que le cuesta llegar a fin de mes y comenzó a estudiar

Instalada en Córdoba pero con las intenciones de volver a Buenos Aires, Morena Rial interactúa con sus seguidores de redes sociales y en un intercambio de preguntas y respuestas, la mediática comentó cómo organiza su economía para vivir.

Siempre emprendedora y con ganas de trabajar, la joven vendió desde productos importados, las polémicas “maquinitas para el rostro”, quiso incursionar en la música, fue mamá y hasta hizo teatro en Carlos Paz.

Redes de Morena Rial Morena Rial

Ahora y luego de la pandemia del coronavirus, la hija mayor de Jorge Rial fue consultada sobre cómo se mantenía y ella respondió: “Voy a responder un poquito enojada, pero no por la pregunta en sí, sino porque todo el mundo se mete, habla y opina sin saber. Sí chicos, estudio aunque no lo crean, marketing y publicidad digital. Así que bueno, para todos los que no tengan vida y rompen las pelotas, obviamente sí, me mantiene mi papá y además estudio. Así que mil besos y al que no le gusta que no me mire”, disparó Morena.

También y por lo que se supo, la relación de la influencer con su padre mejoró en los últimos meses y ella fue una de las personas que lo apoyó al conductor en su decisión de bajarse de “TV Nostra” (América).

Con ganas de volver a vivir cerca de su familia, Morena confirmó que regresa a Buenos Aires apenas cierre algunos temas en Córdoba: “Me quiero volver definitivamente. No es lo mismo venir de vacaciones que estar viviendo”, cerró diciendo Morena en una reciente entrevista con Pablo Layús.