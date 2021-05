More Rial quiere leyes más severas contra la discriminación y quiere reunirse con autoridades del INADI

Con la intención de volver a vivir en Buenos Aires luego de mudarse a Córdoba, Morena Rial continúa activa en las redes sociales y, recientemente se refirió a la denuncia realizada contra Gladys “La bomba tucumana”.

El acto de discriminación que entendió la hija de Jorge Rial que fue víctima por declaraciones de la cantante, se encuentra demorado en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y la joven manifestó sus ganas de trabajar codo a codo con la institución para “impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación”.

Redes de Morena Rial Morena Rial

La demanda iniciada por Morena contra la cantante de cumbia fue elevada a juicio oral y sobre el tema la influencer comentó: “Me gustaría saber por qué no se sancionan leyes más severas contra los actos de discriminación. Es de público conocimiento mi reclamo que llegó a juicio oral en donde ni el Inadi ni ninguna otra institución colaboró con mi abogado, Alejandro Cipolla, ni una llamada para brindarme algún tipo de apoyo. Hay gente que sufre lo mismo que yo, que no puede contratar abogados y que padece estos actos aberrantes”, manifestó la joven en sus historias de Instagram.

Luego, ante la consulta de un seguidor la madre de Francesco dijo: “Estoy decidida a impulsar sanciones más severas para los actos de discriminación. Estoy hablando con mi abogado Cipolla para poder coordinar una reunión con gente del Inadi”.

Morena Rial quiere que se haga justicia sobre comentarios discriminatorios que realizó Gladys “La Bomba tucumana” en 2019 cuando, en medio de una entrevista en “Intrusos” (América) y recordando un mal momento vivido en el “Bailando”, la mujer habló del bullying del que había sido víctima al manifestar: “La gente que se sienta detrás de un teclado o de un teléfono a opinar o escribir cosas horrendas no sabe el daño que pueden provocar. No saben cómo sufrí en esa época, yo me moría, me quería tirar por la ventana del hotel”, aseguró la artista y agregó: “Empanada de esto, negra villera, pata sucia, el único tema que tenés, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial”.

Ante esta última manifestación, Morena Rial comenzó una batalla legal en donde solicitó, a través de su abogado Alejandro Cipolla, un acuerdo por 200 mil pesos: “Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por calumnias e injurias y vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios”.