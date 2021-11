La misteriosa crisis de pareja de Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial decidió, luego de su fracaso con “TV Nostra” (América) dedicarse a la radio y mantener un perfil más bajo que el habitual.

Su salida de la televisión, sus constantes críticas en las redes sociales y los escándalos con su hija Morena lo llevaron a vivir más íntimamente las cosas relacionadas con la familia y el trabajo.

Hace algunas semanas algunos rumores de crisis matrimonial con Romina Pereiro comenzaron a circular en el ambiente y fue Ángel de Brito quien se refirió a este tema en su programa del Trece.

Redes de Jorge Rial

“Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina -lo leí en las redes y me preguntaron alguno colegas-, y me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé”, comenzó diciendo el conductor.

Luego el también jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) relató que los rumores de la crisis entre Rial y su mujer se hicieron más fuertes cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en Instagram.

Esta falta de fotos familiares comenzó cuando los integrantes de la pareja comenzaron con sus respectivos trabajos, él al frente del programa de Radio 10 “Argenzuela” y ella en la TV Pública.

La última imagen que compartió la pareja fue cuando el conductor cumplió 60 años, el pasado 18 de octubre cuando el mediático, junto a una foto de la familia escribió: “El sábado cumplí 60. Un número mágico en un año muy difícil. Pero por unas horas todo volvió a ser como antes. Abrazos, besos, risas y muchas ganas de festejar. Estuvieron los que tenían que estar. Que no es poco. Sé que no fui el mejor padre, el mejor marido, el mejor compañero ni el mejor amigo. Hice lo que pude. Por eso le agradezco el amor y el esfuerzo que le puso mi mujer @romipereiro para organizar este maravilloso día. Peleó hasta con mis dudas. Y siempre está ahí”.