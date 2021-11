La mamá de Benjamín Vicuña no quiere saber nada con la China Suárez y defendió a Pampita

Tras el escándalo en el que la China Suárez quedó involucrada por haber sido la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz no quedó muy bien vista en Chile, país de donde es oriundo su expareja, Benjamín Vicuña. Además, la situación molestó a su exsuegra y abuela de sus dos hijos menores.

Fue la periodista chilena, Mariela Sotomayor, quien habló en Intrusos y dio detalles de cómo se vivió el escándalo del otro lado de la cordillera. “¿Qué opina la familia de Benjamín allá? ¿En algún momento habló la madre, o la hermana?”, preguntó la panelista Paula Varela.

La China Suárez había demostrado tener una excelente relación con su suegra, Isabel Luco Morandé.

“La familia de Benjamín es lo más cuica que hay, está por encima del bien y del mal. Ellos viven en una hacienda que es una mansión espectacular, que ni la de la película Lo que el viento se llevó”, expresó Sotomayor y dio a entender que la familia del actor tiene un elevado status social y están muy buen posicionados económicamente.

“La mama de Benjamín es muy elegante y muy distinguida, y está casada con un caballero que también es muy distinguido y de muchísimo dinero. Es gente muy lejana a esto que llaman algo tan ordinario”, continuó la chilena con su testimonio.

La China Suárez junto a su exsuegra, Isabel Luco Morandé

Luego, Evelyn Von Brocke le preguntó si eran ciertas las versiones acerca de que la familia del Vicuña no estaría de acuerdo con que le haya dejado la casa a la China, la que compraron y la actriz está remodelando.

“Por mi olfato, ese conflicto no tenía que ver con un tema económico, sino con un tema de moral”, resaltó la periodista y dio su interpretación de los hechos: “Yo creo que la mamá de Benjamín le dijo: ‘está bien, es la mamá de tus hijos pero mira lo que te hizo’”, comentó.

Adrián Pallares tomó la palabra y quiso indagar más sobre la madre de Benjamín Vicuña era una “comecocos”. “La señora Isabel Luco Morandé es una mujer muy respetada por su familia, es como una muy matriarca”, respondió.

“Creo que ella sí tiene el poder de decirle a Benjamín ‘mira, una cosa es todo lo que tu has logrado con tu trabajo, pero como mamá quizás le diría ojo con lo que estás haciendo’”, añadió.

“Yo tengo muy buenos contactos ahí. A mí me comentaron que cuando la mamá de Benjamín supo todo este escándalo que hubo con la China, se enojó muchísimo con él e incluso llegó a dar parte por Carolina (Pampita)”, aseguró.

La mamá de Benjamín Vicuña junto a todos sus nietos: Bautista, Beltrán, Benicio y Magnolia

Además, resaltó que desde que la China Suárez llegó a la familia, “la encontraba media pasada. Ustedes la conocen mejor, pero de que llegaba y quería disponer, mandar, que era medio caprichosa y que si no le daban el gusto se iba, se volvía loca, cerraba la puerta, no miraba a nadie, no saludaba a nadie”.