La insólita razón por la que Grego Roselló renunció a “Santo Sábado”

En medio de varios cambios al ciclo de los fines de semana de América, “Santo Sábado” y con la llegada de Nicole Neumann para acompañar en la conducción a Guillermo López, el panelista Grego Roselló decidió dejar su lugar en el programa.

Entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live el cómico habló de su decisión y dijo: “No me sentía muy cómodo, entonces decidí dar un paso al costado.”, comenzó diciendo Grego y agregó: “Lo que más disfruto es el escenario y para eso necesito un mundo normal de vuelta… decidí dejar el programa porque tenía 6 de las 7 noches ocupadas. Me estaba quemando”, confesó.

Luego el entrevistado reconoció que su participación no le sumaba mucho al ciclo: “Sentía que yo tampoco le rendía mucho al programa y ahí yo me hago cargo. Por ahí digo esto y me quedo sin trabajo después. No me considero un buen panelista de espectáculos”.

Sobre ese punto Grego comentó: “Me cuesta hablar de los demás (…) Por ahí voy yendo de invitado pero el compromiso de estar fijo con la actualidad televisiva me excedía a mí un poco”, agregó el también actor de la nueva obra de José María Muscari “Redes”.

Finalmente el ex panelista dijo: “Con el canal terminó todo bien. Probamos un montón de opciones. Todo re bien…Me dijeron que cada tanto les gustaría que esté de vuelta. Les dije que sí”, concluyó el actor.