La inesperada reacción de Ricardo Darín cuando le consultaron sobre la situación económica de Argentina

El pasado sábado Ricardo Darín fue uno de los invitados al regreso de Mirtha Legrand a la televisión nacional, tras su parate debido a la pandemia de coronavirus. A la salida de la grabación, una serie de cronistas de diversos medios lo abordaron para entrevistarlo y una particular reacción del actor, llamó la atención de todos.

“La pasé genial, Mirtha es increíble, fantástica, extraordinaria. Empezó, según dijo ella, un poquito nerviosa, es lógico. Y terminó feliz. Tenía la incertidumbre de cómo es volver. Parece que la pasó bien y todos ayudaron a que eso suceda”, comenzó la nota el artista en referencia a lo que vivió durante la grabación.

Luego habló sobre el agradecimiento que le tiene a la “Chiqui” por haberlo apoyado a lo largo de su carrera: “Estoy contento de haber sido invitado como todos los chicos que estuvieron en la mesa dijeron. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno pueda sentir por ella, en mi caso particular, es un agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesito promocionar y contar algo, ella siempre estuvo dispuesta”.

Durante la amena charla con los cronistas, una pregunta descolocó a Darín: ¿Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina, de la economía, de la pandemia?”, enunció el periodista, a lo que el artista respondió evasivo: “No, no, no la vivo”, expresó el actor, evitando de esta manera adentrarse en el mundo de la política.

Luego de esta evasiva, uno de los periodistas presentes le cambió de tema y le preguntó sobre su salud, ya que hace una semana se había generado preocupación por su ausencia en la entrega de los premios Konex, donde ejercía como presidente del Gran Jurado: “Estoy muy bien, no tuve nada, era una tontería, una cosa de los ojos”.