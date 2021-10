La hija de Flor de la V, una verdadera fashionista que ostenta sus increíbles outfits

A sus diez años, Isabella Goycochea, la hija de Flor de la V, ya es toda una fashionista. Al igual que su madre, Bella es amante de la moda e incluso tiempo atrás le pidió a la actriz que le enseñara a coser.

En su última aparición pública para el homenaje a Charly García en el Teatro Colón, tanto Bella como su mellizo Paul lucieron súper rockeros con campera de cuero negra, a tono con el evento.

En la reciente edición primavera-verano del BAFWEEK, Isabella desplegó todo su estilo junto a su madre, y ambas demostraron que están hechas para esto.

Para el Día de la madre, Bella y Flor optaron por un look más romántico, y los vestidos fueron confeccionados por la mismísima artista. “Pocas cosas me producen tanta emoción y felicidad que hacerle ropa a mi hijita. Se volvió una tradición familiar”, expresó la ex conductora, emocionada.

De día, de noche, en eventos o salidas familiares, ¡Isabella Goycochea es toda una fashionista!