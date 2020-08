La hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis sufrió un duro accidente mientras hacía equitación: “Fue un milagro”

En medio de fotos y publicaciones muy alegres, disfrutando de sus vacaciones en familia en Marbella, Evangelina Anderson sorprendió a sus seguidores contando el terrible susto que se llevó durante el fin de semanas, cuando su hija Lola tuvo un accidente con un caballo.

“Así como está bueno compartir los momentos felices, también está bueno mostrar los difíciles”, escribió la modelo, en referencia a la angustiante experiencia que les tocó vivir a ella y a Martín Demichelis.

Lola fue golpeada por su caballo cuando el animal se puso a pelear con otro.

La pequeña de 7 años estaba practicando equitación, pero sufrió una caída cuando su animal comenzó a pelearse con otro. La mayor de las hijas mujeres de Eva tuvo que ser asistida por una ambulancia aunque estaba en buen estado.

“Lo llevé de una cuerda y cuando se encontró con el otro caballo se empezaron a pelear. Empezó a correr y me empujó. Me caí y me raspé la espalda y la rodilla, aunque esa herida no duele tanto”, contó Lola mirando a cámara y con el brazo vendado con un pañuelo.

En otra publicación en sus stories de Instagram, la rubia compartió la misma imagen de la pequeña dentro de una ambulancia que le envió a su marido. “Esta es la foto que le mandé a Demi desde la ambulancia para que vea que Lola estaba bien y se quede tranquilo porque él estaba en Alemania. Fue un milagro”, manifestó ya más relajada.