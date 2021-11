La dura respuesta de Tamara, la novia de L-Gante, a una seguidora que la llamó “negra pata sucia”

Las redes sociales pueden resultar ser un espacio demasiado hostil, o al menos las personas mediáticas en muchas ocasiones deben vivirlo de esta forma. Así fue que le tocó vivir a Tamara Báez, novia de L-Gante, un episodio con un usuario de las redes sociales que la atacó.

La joven compartió las capturas en sus redes sociales, antes de cerrar su cuenta oficial de Instagram. La joven mostró una conversación donde una usuaria la llamaba “negra pata sucia”, lo que ella respondió con respeto.

“Heeee amegaaaaa una banda de seguidores jajajajaja cabeza vas a ser siempre amegaaaa”, fue el mensaje privado que le llegó a la novia del referente de la cumbia 420.

En respuesta, Tamara le reenvió una foto del feed de la joven, en la cual la chica en cuestión está parada frente al espejo. “No te digo nada porque soy buena. Cuidate!”, le escribió la joven sin más.

Pero el intercambio de mensaje no terminó ahí. “Yo no tengo nada en la cabeza. Soy gorda, pero voy a la universidad, no como vos, que no sabes ni hablar! Negra pata sucia!!”, le dijo la usuaria a la novia de L-Gante.

Y no lo dejó allí: “¿No me decís nada porque sos buena? Cómo si algo de lo que me fueras a decir me podría ofender. Que narcisista que sos piba”, continuó.

Con la captura de pantalla en sus historias y escrito “suerte luz de nocheeee”, haciendo referencia al nombre de la usuaria en sus redes, la joven compartió también su respuesta.

“Che, ¿por qué te molesta como hablo? Yo soy una piba de barrio y muestro como soy. Terminé la escuela a los 22. Soy mamá y pienso seguir estudiando, aunque tengo la posibilidad de no estudiar nada y generar mucha plata igual”, retrucó Tamara.

La novia de L-Gante compartió las capturas de los mensajes en sus historias de Instagram y recibió el apoyo de sus seguidores.