La dura historia de la hermana y la sobrina de Analía Franchín que emocionó a todos en Masterchef Celebrity

La segunda y última de las semifinales del programa Masterchef Celebrity , que se vio anoche por la pantalla de Telefe, dejó momentos de todo tipo. Por un lado, ya quedó definida la “Gran Final” que disputarán la empresaria Claudia Villafañe y la periodista Analía Franchín, ambas vinculadas directa o indirectamente a Diego Armando Maradona (Claudia como ex esposa y Analía como ex pareja del amigo de Diego, Guillermo Coppola).

Analía Franchín se enfrentará a Claudia Villafañe en la final de Masterchef Celebrity. (Instagram/ Analía Franchín y Claudia Villafañe)

Pero, y como ya nos tiene acostumbrados el reality más exitoso del momento, también hubo momento para la emoción. Y esta vez fue “Analia” (sin tilde ni acento en la i, dicho de forma italianizada y tal como la bautizó uno de los jurados, el italiano Donato Di Santo) quien se refirió a un lado doloroso de su vida. Aunque, concentrada en su plato -lomo en reducción de vino, y salsa de puerros, el que la convirtió en la primera finalista-; no ahondó demasiado en el tema ni brindó demasiadas precisiones. Pero sí alcanzó a mencionar que tiene una “familia muy disfuncional”, con una hermana con serios problemas y una “sobrina abandonada”.

La confesión, conmovedora, comenzó luego de que el conductor del ciclo, Santiago Del Moro, se acercara a los espacios de cada uno de los participantes (anoche estaban junto a Franchín y a Villafañe, el cantante El Polaco). Y cuando frecuentó la zona de Analía, Del Moro intentó halagarla resaltando su rol como pilar en su familia. “La gente ve una parte tuya, aguerrida, fuerte. Pero sos una persona humilde, que ayuda mucho a su familia”, resaltó el conductor, casi dándole pie para que la periodista se explayara en su historia.

Gentileza

“Tengo una familia muy disfuncional, con una hermana con serios problemas de adicción y psiquiátricos; y una sobrina abandonada con dos chiquitos y problemas”, explicó la panelista.

“Has ayudado mucho vos”, reforzó Del Moro, quien conocía la situación de antemano, evidentemente. “Y si no los ayudo yo, no tienen con qué, pobres”, sintetizó Franchín.

El drama

Ya en junio del año pasado, como invitada del ciclo Podemos Hablar (también de Telefe), Analía Franchín habló de la dura realidad de su hermana. Lo hizo cuando el conductor, Andy Kusntezoff invitó a los invitados a que den u paso al frente quienes hayan sido marcados por algún drama familiar.

Allí, Franchín habló de la enfermedad de su hermana. “Hace muchos años tiene problemas de adicción, y para toda la familia es dramático, triste. Es pelearla día a día; y ayudamos un montón. Es una pelea que, Dios quiera que no, pero creo que ella ya la perdió, lamentablemente. Y te marca, porque se empiezan a generar discusiones en la familia sobre si lo hace a propósito o no, si se lo buscó o no. Trajo muchos conflictos entre mis padres. Yo creo que nadie lo elige, la adicción es una enfermedad y es tremenda. Y eso terminó generando otros problemas en la familia. Pero yo no le echo la culpa, en absoluto; yo la adoro a mi hermana. Pero, lamentablemente, pasa”, relató Franchín el año pasado.

Además, se refirió con términos muy críticos a la Ley de Salud Mental, y a lo difícil que es para su hermana la cuarentena en el contexto de pandemia de coronavirus.

“La Ley de Salud Mental que salió hace unos años es malísima; porque yo tenía a mi hermana con ataques importantes, y llamás para pedir asistencia, pero si no le está clavando un cuchillo a alguien, no la internan. La cuarentena también nos preocupa, ella no termina de entender esto, y se va y vuelve. Y vive con mi mamá, que es persona de riesgo. Es tremendo, habría que hacer algo por la Ley de Salud Mental”, concluyó.