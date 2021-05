La Duquesa Kate Middleton no duda en reutilizar sus mejores looks

Hace poco Kate Middleton volvió a lucir la blusa con la que posó para sus fotografías oficiales de compromiso hace once años, pero esta no sería la primera vez que la Duquesa de Cambridge repite atuendo. Aquí te mostraremos algunos de los tantos looks que la esposa de Guillermo no ha dudado en usar nuevamente.

Este es el diseño de Alexander McQueen, un vestido blanco con peplum que usó para visitar Varsovia en el 2017 y que hace unos días lució de nuevo en un mensaje en video que realizó para el proyecto Nursing Now. Y siempre con el anillo de compromiso que perteneció a quien hubiera sido su suegra, la Princesa Diana.

Kate Middleton y su vestido blanco Gentileza/ People

Para celebrar San Patricio en marzo del 2017, Middleton vistió este abrigo de doble abotonadura de Catherine Walker, otra de sus favoritas, con zapatos a juego y un tocado del mismo color. En noviembre de 2018 para el día del Recuerdo, utilizó la misma prenda añadiendo medias y cambiando el tocado por una voluminosa diadema.

Kate Middleton Gentileza/ People

Más aficionada a los tonos neutros que brillantes, como la blusa color marfil de su compromiso, es agradable ver cómo la esposa de William ha lucido el set de chaqueta y falda morados del diseñador dominicano Oscar de la Renta en varias ocasiones. Por ejemplo, en febrero del 2017, durante un acto oficial y de nuevo en noviembre de 2019 para visitar un hospital infantil.

Kate Middleton Gentileza/ People

Este abrigo corto de color blanco con grandes solapas de la firma británica Reiss, lo lució en la graduación del Príncipe William como piloto en el año 2008, cuando aún eran novios. A la derecha, en marzo de 2020 para una visita oficial a Irlanda del Norte.

Kate Middleton Gentileza/ People

En la gira que realizaron los Duques de Cambridge por Malasia en septiembre de 2012, vimos a la duquesa en una cena oficial con este diseño blanco y dorado de Alexander McQueen. Un modelo que repitió en febrero de 2020 con el cabello peinado en un recogido más formal y joyas más vistosas.