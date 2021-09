La desopilante pregunta de L-Gante que descolocó a Juana Viale en “Almorzando con Mirtha Legrand”

Elián Ángel Valenzuela, reconocido en el ambiente de la música urbana como L-Gante es el artista del momento y en estos días no ha pasado inadvertido al recorrer varios programa de la televisión argentina. Esta vez le tocó el turno de visitar el histórico programa “Almorzando Con Mirtha Legrand”, de quien se encarga actualmente la nieta de la diva, Juana Viale.

Una vez presentado en la mesaza, el músico tuvo una participación muy activa en el ciclo al divertir a los presentes con la espontaneidad que lo caracteriza. A pocos segundos de que la conductora diera comienzo al almuerzo de domingo, el cumbiero interrumpió respetuosamente y expuso la duda protocolar que le impedía empezar a comer.

“Disculpa... ¡Viste, como las películas! ¿Con qué cubierto arranco?”, expresó el artista sobre el orden correcto para utilizar los tenedores, cuchillos y cucharas que tenía delante. “De afuera para adentro”, lo ayudó Chechu Bonelli, una de las invitadas junto a Florencio Randazzo y Osvaldo Bazan.

Luego de las risas, Juana rompió el hielo: “Viniste a la mesa de Mirtha, ¿viste?”, le habló la actriz al joven cantante. “Acá estamos. Me veía raro acá aunque a mi me gustaría que esté Mirtha”, le contestó el trapero. “Ya va a venir. Me dicen por cucaracha que te retires, por favor. Ya va a venir la abuela”, bromeó la Viale.

El músico fue acompañado al programa por su pareja, Tamara, y su mamá, a quienes presentó: “Por mi parte tengo novia y (a la hora del levante) juego con la parla porque bailando soy de fierro, no de madera. Imaginate al L-Gante bailando cuarteto”, bromeó Valenzuela.

Otro de los momentos para el recuerdo fue la corrección al aire que realizó la nieta de Mirtha Legrand a Elian: “Te despertaste temprano hoy”, le dijo Juana a L-Gante, a lo que él respondió que siempre lo hace los sábados. “No, ¿cómo sábado? ¡Es domingo!”, intentó subsanar la conductora al chico que se olvidó que el programa es grabado el sábado, pero emitido el domingo. Finalmente, en el momento musical del programa, Randazzo, quien recordó su antiguo oficio de DJ, interpretó junto a L-Gante su versión del abecedario.