La China Suárez se tapó con sus brazos las lolas pero sin ninguna prenda

La habilidad de La China Suárez para desencadenar una revolución en sus seguidores de redes sociales, especialmente en Instagram, es innegable.

Durante estos días, esta multifacética artista se encontraba enfrascada en la tarea de subir contenido a TikTok, sorprendiendo así a sus seguidores en la plataforma de la camarita.

Con el objetivo de dar los buenos días a su audiencia, La China atrapó todas las miradas con su más reciente publicación en las historias de Instagram. En esta imagen, la artista se muestra relajada, disfrutando de su fase de soltería luego de su fallida relación con Rusherking.

De manera casual, con su cabello despeinado y su mirada dirigida hacia un costado, La China Suárez deslumbra con su belleza natural, sin artificios y sin rastro de maquillaje.

China Suárez

La instantánea la muestra luciendo vestimenta escasa, al borde de la censura, en una postura natural. “Buen día”, acompaña la imagen la artista de “Ya No Quiero Verte”, en la que parece usar solo un boxer negro.

Estratégicamente, La China usa sus brazos para cubrir la zona superior de su cuerpo, evitando así violar las normas de la red social. Otra característica que no pasa desapercibida es el piercing en su ombligo.

El apodo de “China”: se resolvió el misterio

Un misterio considerable en la vida de la actriz gira en torno a su apodo. Aunque todos la llaman “China”, pocos conocen el trasfondo de este sobrenombre, lo cual La China Suárez reveló en la mesa de Mirtha Legrand.

China Suárez enamoró a miles en microbikini roja desde Miami

“Tuve un tema con el embajador japonés… Mi hermano está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, explicó la cantante.

China Suárez

El motivo detrás de su apodo se relaciona con su abuela, Marta Mitzumori, quien es descendiente de inmigrantes japoneses.

Aunque su vínculo con la tierra de los samuráis es más cercano de lo que se presume. Sin embargo, le llaman “China” debido a que su nombre completo resultaba muy largo, según reveló.

Seguir Leyendo